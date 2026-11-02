Il Napoli sogna Gavi, la richiesta del Barcellona: tutti i dettagli

La società partenopea ha messo nel proprio mirino il forte centrocampista spagnolo classe 2004.

Il Napoli esce con le ossa rotte dal campo della Juventus nel big match della decima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri si arrendono col punteggio di 2-0 e adesso sono ottavi in classifica, a 14 punti dalla Lazio capolista e a 9 dal quarto posto del Como che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

De Bruyne e compagni devono immediatamente voltare pagina per non compromettere ulteriormente la stagione, ma intanto la dirigenza partenopea monitora con grande attenzione il calciomercato e sogna Gavi (pseudonimo di Pablo Martín Páez Gavira), centrocampista classe 2004 del Barcellona e della Nazionale spagnola.

Gavi, che è finito ai margini e che ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Hans-Dieter Flick, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe cambiare maglia già a gennaio. Il Napoli ora sogna in grande…