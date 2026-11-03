Thiago Motta ad un passo dal ritorno in panchina, ci siamo

Thiago Motta sembra essere ad un passo dal ritorno in panchina con l’allenatore italo-brasiliano che è finito nel mirino del Lione.
L’ex allenatore di Juventus e Bologna, infatti, sembra essere in pole position per sostituire Paulo Fonseca che dovrebbe finire allo Sporting, tornando così in patria dopo l’addio di Rui Borges al club lusitano.
Paulo Fonseca, infatti, sembra destinato a salutare il Lione a stagione in corso per prendere la guida dello Sporting che lo porterà a tornare, tra l’altro, all’Olimpico di Roma in occasione della partita di Champions League in programma il prossimo 8 dicembre.
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