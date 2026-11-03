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Italia nei guai, nuovo infortunio e attacco ridotto all’osso per la Nations League

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Nuovo problema per Roberto Mancini per quello che riguarda i convocati in vista delle ultime due partite in Nations League contro Francia e Belgio.

Roberto Mancini
Mancini pensa ai convocati della nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Italia si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro gli uomini di Zidane e quelli di Van Bommel, ma con una grande emergenza per quello che riguarda l’attacco.

Agli infortuni di Kean, Zoma, Raspadori si è andato ad aggiungere anche quello di Antonio Raimondo. L’attaccante del Frosinone e della Nazionale Under 21 era in odore di chiamata per quello che riguarda la Nazionale maggiore, ma il KO arrivato in occasione della partita vinta dai ciociari contro il Torino lo costringerà ai box per un po’.

Niente da fare quindi per la punta di proprietà del Bologna con Roberto Mancini che con ogni probabilità richiamerà Matteo Retegui tra i convocati e potrebbe esserci un’occasione anche per Vavassori del Palermo. Molto bene in Serie B.

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