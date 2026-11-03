Dimarco rinnova ma non basta: nuovo incontro con l’Inter | CM

Le ultime sul futuro in nerazzurro del giocatore della Nazionale: tutte le novità sul contratto

L’Inter ha tutta l’intenzione di blindare Federico Dimarco e mette a segno la prima mossa sul futuro del canterano nerazzurro.

Il club campione d’Italia ha infatti attivato l’opzione unilaterale per prolungare di un anno il contratto del giocatore, che era in scadenza il prossimo giugno. L’accordo adesso scadrà nel 2028 e Dimarco avrà anche un sensibile ritocco dell’ingaggio. Da 4 milioni più bonus, a oltre 5 milioni di euro a stagione per il 29enne esterno della Nazionale italiana.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Dimarco

Le trattative però non si fermeranno qui, considerando che l’Inter lavora per ampliare ulteriormente il contratto di Dimarco.

L’intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione – come appreso da Calciomercato.it – è quella di mettere sul tavolo un’altra offerta di rinnovo per il giocatore. Prossimamente infatti ci saranno dei nuovi incontri con gli agenti del laterale di Porta Romana, con il Ds Baccin che metterà sul piatto un prolungamento biennale fino al 2030.

Dimarco, malgrado una prima parte di stagione poco brillante, resta un elemento chiave nello scacchiere di Chivu e l’Inter vuole blindarlo anche per mettersi al riparo sul mercato da eventuali assalti dall’estero.