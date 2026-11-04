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Juve-Napoli non è ancora finita: asta da 40 milioni di euro

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La sfida in campo è stata vinta dai bianconeri, chissà come finirà quella sul calciomercato

Domenica sera, la Juventus è tornata alla vittoria battendo per 2-0 il Napoli, ma nelle prossime settimane la sfida tra le due acerrime rivali è destinato a proiettarsi anche sul ring del calciomercato.

Frederic Massara al telefono
Juve-Napoli non è ancora finita: asta da 40 milioni di euro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Protagonisti di una stagione più ricca di bassi che di alti, i due club vogliono colmare diverse lacune durante la sessione invernale di mercato, ma visti i paletti finanziari avranno bisogno anche di qualche uscita per fare operazioni in entrata.

Soprattutto per arrivare a profili simili all’ultimo accostato a bianconeri e partenopei. Secondo Ekrem Konur, infatti, Giovanni Manna e Frederic Massara avrebbero messo nel mirino Noah Sadiki.

Motore della mediana del Sunderland, il 21enne congolese piace anche ad Atletico Madrid, Liverpool Newcastle e viene valutato dai Black Cats non meno di 40-45 milioni di euro.

Ingaggiato nell’estate del 2025 dall’ex Roma Florent Ghisolfi, Sadiki si fa apprezzare soprattutto per le sue doti dinamiche e difensive, ma in questo avvio di stagione si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol con il Sunderland, in Europa League contro il Torreense.

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