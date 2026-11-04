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Juventus, doppio recupero per l’AZ e tridente inedito per Spalletti

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La formazione bianconera prepara la sfida di Europa League in Olanda: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta di domani sera della Juventus in Europa League contro l’AZ Alkmaar.

Juventus, le scelte di Spalletti
Luciano Spalletti durante l’allenamento (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico bianconero recupera infatti sia McKennie che Cabal, che si sono allenati con il gruppo nella rifinitura di questa mattina alla Continassa prima della partenza per l’Olanda. Entrambi hanno smaltito gli acciacchi fisici post Napoli e insieme ad Alajbegovic saranno a disposizione di Spalletti per il match nella tana dell’AZ.

AZ-Juve, le ultime di formazione: le novità di Spalletti

Il jolly americano potrebbe comunque partire dalla panchina, mentre l’ex difensore del Verona è in ballottaggio con Cambiaso. Ancora out invece Celik, che ha continuano nel lavoro personalizzato. 

Juventus, Bayern su Woltemade
Juventus, le ultime di formazione: Woltemade titolare  (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti per la sfida di Alkmaar potrebbe affidarsi all’inedito trio offensivo composto da Alajbegovic, Boga e Woltemade: il centravanti tedesco, sempre a segno finora in Europa (3 gol in altrettante gare), è in vantaggio per una maglia da titolare su Kolo Muani. In attacco disponibile inoltre Ekhator che ha preso il posto in lista di Locatelli, mentre in difesa ci sarà spazio per Gatti e Kelly.

Probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Boga, Alajbegovic; Woltemade

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