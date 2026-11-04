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Porto-Napoli, le ultimissime: la decisione su De Bruyne e Hojlund

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Fischio d’inizio alle ore 21:00, gli azzurri devono assolutamente vincere dopo il ko subito contro la Juventus. 

Il Napoli fa visita al Porto in una delle gare più attese della quarta giornata di Champions League. Gli azzurri non attraversano un grande momento di forma e devono assolutamente rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata sul campo della Juve nell’ultimo turno di campionato.

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it

Allegri passa al 3-5-2 e si affida a Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa, mentre in mezzo al campo Gilmour dovrebbe prendere il posto di De Bruyne. In attacco rientra Hojlund che sarà affiancato da Giovane, ecco le probabili formazioni:

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

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