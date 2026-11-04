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Amorim rivoluziona il Milan per l’Europa League, quanti cambi in formazione

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Sarà un Milan completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo in Europa League contro il Ferencváros per la partita di giovedì di Europa League alle ore 18:45.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

In porta non ci sarà Mike Maignan, squalificato dopo l’espulsione arrivata contro il Bournemouth, al suo posto Torriani.

In difesa, Gila a destra, al centro De Winter e Diawara, che potrebbe sostituire Pavlović sulla sinistra e Stupinan. A centrocampo, Hutchinson sulla destra, al centro Jashari ed uno tra Comotto e Terracciano, mentre sulla sinistra spazio a Bartesaghi. Cisse giocherà dietro l’unica punta con ballottaggio aperto tra Gonçalo Ramos e Camarda.

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