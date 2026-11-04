Amorim rivoluziona il Milan per l’Europa League, quanti cambi in formazione

Sarà un Milan completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo in Europa League contro il Ferencváros per la partita di giovedì di Europa League alle ore 18:45.

In porta non ci sarà Mike Maignan, squalificato dopo l’espulsione arrivata contro il Bournemouth, al suo posto Torriani.

In difesa, Gila a destra, al centro De Winter e Diawara, che potrebbe sostituire Pavlović sulla sinistra e Stupinan. A centrocampo, Hutchinson sulla destra, al centro Jashari ed uno tra Comotto e Terracciano, mentre sulla sinistra spazio a Bartesaghi. Cisse giocherà dietro l’unica punta con ballottaggio aperto tra Gonçalo Ramos e Camarda.