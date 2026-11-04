Champions League, i risultati della serata: Como travolgente, crollo Napoli

Si è conclusa la seconda serata valida per la quarta giornata del maxi girone di Champions League.

Le italiane scese in campo oggi sono state il Como, di scena in trasferta sul campo del Lens, e il Napoli, che ha dovuto affrontare il Porto di Farioli. Andiamo a vedere i risultati della giornata.

AEK ATENE-REAL MADRID 2-3

FENERBAHCE-LIVERPOOL 3-2

DORTMUND-BETIS 2-1

PORTO-NAPOLI 4-1

LENS-COMO 1-9

PSV-BRUGES 1-2

LIPSIA-MANCHESTER CITY 2-3

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 1-2

VIKING-SABAH 4-1