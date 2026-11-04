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Champions League, i risultati della serata: Como travolgente, crollo Napoli

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Si è conclusa la seconda serata valida per la quarta giornata del maxi girone di Champions League.

Champions League
I risultati della Champions League – calciomercato.it

Le italiane scese in campo oggi sono state il Como, di scena in trasferta sul campo del Lens, e il Napoli, che ha dovuto affrontare il Porto di Farioli. Andiamo a vedere i risultati della giornata.

AEK ATENE-REAL MADRID 2-3
FENERBAHCE-LIVERPOOL 3-2
DORTMUND-BETIS 2-1
PORTO-NAPOLI 4-1
LENS-COMO 1-9
PSV-BRUGES 1-2
LIPSIA-MANCHESTER CITY 2-3
SLAVIA PRAGA-ARSENAL 1-2
VIKING-SABAH 4-1

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