Thiago Motta di nuovo in Serie A, c’è una big nel suo futuro

Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere ancora in Serie A con il tecnico italo-brasiliano che potrebbe diventare un’opzione per una squadra italiana.

Dopo essere stato accostato al Lione, che ha salutato Paulo Fonseca che si è trasferito allo Sporting, Thiago Motta potrebbe diventare un’opzione per la panchina del Napoli.

Il momento che stanno vivendo gli azzurri non è semplicissimo con Massimiliano Allegri che è chiamato a conquistare una vittoria contro la Lazio nel prossimo turno di campionato per non vedere a rischio la propria panchina.

In caso contrario, Thiago Motta potrebbe diventare un’opzione per la società di De Laurentiis con il presidente del Napoli che da sempre apprezza molto l’ex allenatore di Juventus e Bologna.