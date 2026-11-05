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Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni: Amorim stravolge l’undici iniziale

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Fischio d’inizio alle ore 18:45 per una delle gare più attese della quarta giornata di Europa League, le ultime. 

Il Milan ospita il Ferencvaros nella gara valida per la quarta giornata di Europa League e vuole assolutamente tornare alla vittoria dopo il ko con il Bournemouth per non compromettere ulteriormente la classifica.

Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa rossonera, Torriani prende il posto dello squalificato Maignan mentre a centrocampo Jashari dovrebbe affiancare Musah. Sulla trequarti agirà Rabiot alle spalle di Ramos, ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O’Dowda; Madarasz, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. All. Borbély

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