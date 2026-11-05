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Juventus, riflettori puntati sul gioiellino Kovacs: i dettagli

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I bianconeri continuano a monitorare con grande attenzione il mercato dei giovani, ecco l’ultimissima idea.

Ancora poche ore e la Juventus scenderà di nuovo in campo per affrontare questa volta l’AZ Alkmaar nel match valido per la quarta giornata di Europa League. Si tratta di una ghiotta occasione anche per pensare al calciomercato visto che nel club olandese gioca un gioiellino di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Juventus, Spalletti in conferenza sul futuro
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Il calciatore in questione è Bendeguz Kovacs, attaccante classe 2007 dell’AZ e della Nazionale ungherese. Lo riferisce l’edizione odierna di “Tuttosport”, secondo cui Massara e Ottolini sarebbe già da tempo sulle tracce del calciatore e avrebbero intenzione adesso di farsi ufficialmente avanti per provare a capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. Kovacs di recente ha rinnovato fino al 2029 con opzione per un altro anno e servirà un proposta importante per portarlo in Italia. 

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