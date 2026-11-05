“È un top player”: l’offerta alla Juve che cambia il futuro di Koopmeiners | CM

Spalletti elogia il centrocampista olandese, il cui futuro in bianconero resta però in bilico

La Juventus vuole trovare continuità di risultati dopo la vittoria col Napoli e avvicinarsi alla qualificazione in Europa League nella trasferta in Olanda contro l’AZ Alkmaar.

I tre punti avvicinerebbero i bianconeri verso l’accesso agli ottavi e Spalletti si affiderà all’ex di turno Teun Koopmeiners per guidare il centrocampo bianconero. L’olandese è uno degli uomini più attesi e in questa prima parte di stagione ha dato dei segnali positivi come ha sottolineato lo stesso allenatore nella conferenza stampa della vigilia.

Calciomercato Juventus, la situazione sul futuro di Koopmeiners

“Il Koopmeiners visto contro il Napoli è un top player. È uno dei più forti nel suo ruolo ed è paragonabile a qualsiasi calciatore”, le parole al miele di Spalletti verso l’ex Atalanta.

Il 28enne centrocampista in estate era finito sul mercato, ma alla Continassa non sono arrivate proposte economiche soddisfacenti per il cartellino del giocatore. Adesso Koopmeiners sta risalendo la china e sta diventando una pedina preziosa nello scacchiere di Spalletti, trovando sempre più spazio nelle ultime uscite.

La situazione del nazionale olandese resta comunque da monitorare come raccolto da Calciomercato.it. ‘Koop’ è sotto contratto fino al 2029 e un’offerta intorno ai 30 milioni di euro potrebbe aprire alla cessione alla riapertura del mercato.