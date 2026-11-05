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PAGELLE e TABELLINO AZ Alkmaar-Juventus 1-2: Kolo Muani si sveglia, Kelly fa danni

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Voti, top e flop del match dell’AZ Stadion valido per la prima fase di Europa League. Koopmeiners e Kolo Muani consegnano i tre punti a Spalletti

La Juventus di Spalletti (col brivido) espugna il campo dell’AZ Alkmaar e continua la corsa in Europa League.

AZ-Juve: Kolo Muani migliore in campo
Kolo Muani migliore in campo (Ansa) – Calciomercato.it

Si sveglia Randal Kolo Muani in Olanda e per una volta l’attaccante francese fa la differenza: prima l’assist per il colpo da biliardo dell’ex Teun Koopmeiners, poi la rete del raddoppio con secco sinistro da fuori. Primo tempo dominato dai bianconeri, che però soffrono nel finale dopo la rete di Meerding.

Koopmeiners – nella sfida contro il fratello Peer – dà ulteriori segnali di crescita, mentre non convince Kelly nelle retrovie.

Pagelle, Top e Flop di AZ-Juve: Koopmeiners non tradisce, Daal non basta

AZ ALKMAAR

TOP: Daal 6,5 – Tutte le azioni più pericolose dei padroni di casa partono dalle sue iniziative. Sguscia e prova sempre l’uno contro uno, spaventando la Juve in un paio di occasioni nel primo tempo. Vivace anche nella ripresa e nell’assalto finale dell’AZ.

FLOP: De Wit 4,5 – Goffo e dannoso per gli olandesi nell’episodio del raddoppio bianconero. Regala la sfera a Kolo Muani, che non perdona realizzando la rete che blinda il risultato per la Juventus. Il francese imperversa da quel lato (regala anche l’assist a Koopmeiners) e il terzino dell’AZ non riesce a prendergli le misure.

  • De Busser 5,5
  • Kasius 5,5 (63′ Dijkstra 5,5)
  • Goes 5 (63′ Clasie 6)
  • Schouten 5,5 (23′ Hoedt 5)
  • De Wit 4
  • Kwakman 5,5
  • Byskov 5 (63′ Smit 6)
  • P. Koopmeiners 5,5
  • Stengs 5 (73′ Oufkir 6,5)
  • Meerdink 6,5
  • Daal 6,5
  • All. Echteld 5,5

JUVENTUS

TOP: Kolo Muani 7,5 – Finalmente… direbbero Spalletti e i tifosi bianconeri. Rinasce nella serata europea e insieme a Koopmeiners trascina la Juve alla conquista dei tre punti. Da manuale l’assist per il vantaggio firmato dall’olandese, mentre si mette in proprio sul 2-0 fulminando dalla distanza De Busser. Il miglior Kolo Muani dal ritorno a Torino: ritrovato

FLOP: Kelly 4,5 – La coppia a sinistra balbetta e l’AZ cerca di approfittarne, fortunatamente per Spalletti senza riuscirsi. Se Cambiaso è troppo timido, l’inglese sbaglia troppo in impostazione ed è (decisamente) il meno sicuro del pacchetto difensivo. La rete degli olandesi nasce da un suo errore: fa danni, chance da titolare non sfruttata

  • Vicario 6
  • Gatti 6,5 (78′ Bremer SV)
  • Lucumì 6
  • Kelly 5
  • Kalulu 6
  • Sarr 6,5
  • T. Koopmeiners 7
  • Cambiaso 5,5 (61′ Cabal 5,5)
  • Kolo Muani 7,5 (85′ Douglas Luiz SV)
  • Alajbegovic 6 (61′ Boga 5,5)
  • Woltemade 6 (78′ Ekhator SV)
  • All. Spalletti 6,5

ARBITRO: Sylwestrzak 6

Tabellino AZ Alkmaar-Juventus: Spalletti prosegue la marcia in Europa League

Missione compiuta per la Juve, che conquista tre punti preziosi nella tana dell’AZ Alkmaar. Dieci punti in 4 partite per i bianconeri, che si avvicinano alla qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Kolo Muani e Koopmeiners sugli scudi, con la ‘Vecchia Signora’ che rischia solo finale facendo arrabbiare un po’ Spalletti.

Le pagelle di AZ-Juve
Il gol di Teun Koopmeiners (Ansa) – Calciomercato.it

AZ ALKMAAR-JUVENTUS 1-2
19′ T. Koopmeiners (J); 37′ Kolo Muani (J); 88′ Meerdink (A)

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Kasius (63′ Dijkstra), Goes (63′ Clasie), Schouten (23′ Hoedt), De Wit; Kwakman, Byskov (63′ Smit), P. Koopmeiners; Stengs (73′ Oufkir), Meerdink, Daal. A disposizione: Owusu-Oduro, Verhulst, Maikuma, Chavez, Kovacs, Bouziane, Ichihara. Allenatore: Echteld

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti (78′ Bremer), Lucumì, Kelly; Kalulu, Sarr, T. Koopmeiners, Cambiaso (61′ Cabal); Kolo Muani (85′ Douglas Luiz), Alajbegovic (61′ Boga); Woltemade (78′ Ekhator). A disposizione: Neto, Pinsoglio, Owusu, Pagnucco, Elimoghale, Merola. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sylwestrzak (Polonia)
VAR: Lasyk (Polonia)
Ammoniti: Cambiaso (J), Hoedt (A), Cabal (J), Ekhator (J)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 17.023 spettatori per la sfida della prima fase di Europa League

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