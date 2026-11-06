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Under 21, i convocati di Baldini: super squadra a disposizione del CT

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Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli di preparazione al prossimo europeo di categoria.

Silvio Baldini
Le convocazioni di Baldini per la nazionale italiana under 21 (Ansa Foto) – calciomercato.it

Presenti diversi calciatori che sono già finiti nel mirino di Roberto Mancini.

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);
Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).

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Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

2 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

6 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

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