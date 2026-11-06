La Dinamo Zagabria su Paulo Sousa: la posizione del portoghese | CM

Il club croato sta cercando il nuovo allenatore e l’ex Salernitana è un candidato forte

Reduce dalla bella vittoria in casa del Sunderland con il tecnico ad interim, la Dinamo Zagabria non ha ancora chiuso il casting per la nomina del nuovo allenatore. Nelle ultime ore, Sportske Novosti ha fatto anche il nome di Paulo Sousa e le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano un interesse molto forte e concreto per l’allenatore portoghese.

Al momento, tuttavia, non si può parlare di una trattativa avanzata visto che l’intenzione dell’ex Fiorentina e Salernitana è quella di allenare in uno dei cinque maggiori campionati europei, con un occhio di particolare riguardo proprio alla Serie A.

Prima di Juventus-Napoli, l’ex centrocampista bianconero è stato accostato proprio alla Vecchia Signora, mentre martedì scorso è stato al Do Dragao a vedere la sfida tra partenopei e Porto. Nel 2023, il lusitano fu ad un passo dai partenopei, ma ad oggi non si registrano ancora nuovi contatti con gli azzurri.

In conclusione, al momento l’opzione croata non rappresenta la priorità per Paulo Sousa. Il club di Zagabria non esclude una conferma di Jerko Leko in caso di vittoria in campionato, mentre un altro nome forte di Boban, Pol Planas avrebbe già dato la sua disponibilità. Non si escludono tuttavia nuovi contatti con Sousa.