Juventus su Ndour, ma la Fiorentina alza un muro

La Juventus ha messo nel mirino Cher Ndour della Fiorentina, ma i viola non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio centrocampista.
Colonna della Nazionale Under 21 allenata da Silvio Baldini e ora anche della Fiorentina di Paolo Vanoli, Amrabat è diventato via via un punto fermo della Fiorentina ed ha attirato l’attenzione di diverse squadre.
In Inghilterra anche il Liverpool si è interessato al cartellino del centrocampista classe 2004, con la Juventus che in Italia pare il club maggiormente sulle tracce dell’ex Paris Saint-Germain.
Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, però, la Fiorentina non avrebbe nessuna intenzione di cedere il calciatore a stretto giro di posta, convinta di poterlo far crescere ancora in viola, facendone un punto fermo della squadra del futuro.
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