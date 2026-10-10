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Pagelle Genoa-Fiorentina 2-1, voti e tabellino della sfida

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Prima vittoria in campionato per il Genoa di De Rossi che batte la Fiorentina nella sesta giornata di campionato.

Daniele De Rossi
I voti di Genoa-Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rossoblu che partono forte con due reti nei primi quindici minuti con Osmajic e Messias in rete. La Fiorentina trova la rete per accorciare le distanze con l’autogol di Vasquez nella ripresa, ma non basta per recuperare la sfida. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Bijlow 6; Otoa 6 (66′ Marcandalli 6), Ostigard 6,5, Vasquez 6; Ehizibue 6 (82′ Puczka sv), Traorè 6, Frendrup 6, Ellertsson 7 (82′ Sabelli sv); El Shaarawy 7 (57′ Wiafe 6), Messias 7 (57′ Vitinha 6); Osmajic 8.

De Gea 5,5; Jimenez 6 (81′ Dodo sv), Dragusin 5, Ranieri 5 (46′ Viery 5,5), Valdepenas 5; Ndour 5,5, Fagioli 5,5, Oulai 5,5 (46′ Njie 5,5); Mastantuono 5,5, Beto 5 (65′ Pellegrino 6), Gnonto 5,5 (81′ Pedro Goncalves sv).

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