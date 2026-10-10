Pagelle Genoa-Fiorentina 2-1, voti e tabellino della sfida

Prima vittoria in campionato per il Genoa di De Rossi che batte la Fiorentina nella sesta giornata di campionato.
Rossoblu che partono forte con due reti nei primi quindici minuti con Osmajic e Messias in rete. La Fiorentina trova la rete per accorciare le distanze con l’autogol di Vasquez nella ripresa, ma non basta per recuperare la sfida. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Bijlow 6; Otoa 6 (66′ Marcandalli 6), Ostigard 6,5, Vasquez 6; Ehizibue 6 (82′ Puczka sv), Traorè 6, Frendrup 6, Ellertsson 7 (82′ Sabelli sv); El Shaarawy 7 (57′ Wiafe 6), Messias 7 (57′ Vitinha 6); Osmajic 8.
De Gea 5,5; Jimenez 6 (81′ Dodo sv), Dragusin 5, Ranieri 5 (46′ Viery 5,5), Valdepenas 5; Ndour 5,5, Fagioli 5,5, Oulai 5,5 (46′ Njie 5,5); Mastantuono 5,5, Beto 5 (65′ Pellegrino 6), Gnonto 5,5 (81′ Pedro Goncalves sv).
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