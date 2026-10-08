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De Gea, firma in arrivo: dove giocherà in futuro

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Aggiornamenti importanti sul futuro del portiere spagnolo classe ’90, ecco cosa sta succedendo.  

Juventus, De Gea nel mirino
De Gea (Ansa) – Calciomercato.it

A quasi 36 anni, David De Gea rimane sicuramente uno dei portieri più affidabili della Serie A. L’estremo difensore della Fiorentina sta disputando una super stagione e anche contro il Napoli si è reso protagonista di una prova maiuscola.

Ma quale sarà il suo futuro? De Gea è legato alla compagine viola da un contratto fino al 30 giugno 2028 e percepisce qualcosa come 3 milioni di euro netti a stagione, ma l’intenzione della Fiorentina è quella di blindare l’ex Manchester United e di proporgli il rinnovo del contratto. Il direttore sportivo Paratici è già al lavoro e proverà a convincere De Gea a proseguire la sua avventura con la maglia viola.

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