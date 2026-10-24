Juve, torna dalla Fiorentina già a gennaio: clamorosa svolta

Cambia tutto in vista della finestra invernale di calciomercato, arriva una decisione davvero inaspettata.

Rischia di interrompersi prima del previsto il prestito di Joao Mario dalla Juventus alla Fiorentina. Il laterale portoghese, infatti, ha deluso fin qui le aspettative e il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, starebbe pensando di riconsegnarlo proprio ai bianconeri soprattutto in caso di permanenza di Dodò a Firenze.

Joao Mario ha giocato pochissimo fin qui, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Vanoli che continua a preferirgli Alex Jimenez nel ruolo di terzino destro.

A questo punto, la Fiorentina starebbe pensando di anticipare la fine del prestito del 26enne originario di São João da Madeira che, dunque, tornerebbe alla Juve a stagione in corso: una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.