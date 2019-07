CALCIOMERCATO FIORENTINA GENOA BERTOLACCI / Il 1° luglio l'avventura di Andrea Bertolacci al Milan è giunta al capolinea dopo la scadenza del contratto che lo legava ai colori rossoneri.

Secondo quanto riportato da alcuni media scozzesi, il centrocampista classe 1991 sarebbe finito nel mirino del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Bertolacci è anche inseguito da Fiorentina e dal Genoa, pronto a raccoglierlo dopo le ottime annate disputate al Marassi diversamente da quanto fatto a Milano. Nell'ultima stagione non è mai stato impiegato in campionato da Gattuso, mentre in Europa League ha raccolto 4 gettoni di presenza.