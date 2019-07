JUVENTUS CONVOCATI SARRI CHIELLINI HIGUAIN / Juventus in volo in direzione Asia per la tournée che toccherà Singapore, Cina e Corea del Sud. Il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati di Maurizio Sarri. Confermata l'assenza di Chiellini, mentre c'è Higuain nonostante le insistenti voci di mercato.

Anche Perin, di rientro dal Portogallo sono rimasti alla Continassa per proseguire il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Loria

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo, Coccolo, Beruatto

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Kastanos, Toure, Muratore, Pereira

Attaccanti: Ronaldo, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi, Frederiksen, Mavididi