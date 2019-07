Juventus, Perin è un caso: gelo con il Benfica

CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA / Saltata, per il momento, la cessione di Mattia Perin al Benfica.

Il portiere, ancora alle prese con l'infortunio alla spalla, non ha superato le visite mediche con il club lusitano, che con un comunicato in serata ha annunciato che il trasferimento sarebbe stato rinviato successivamente al completo recupero del giocatore, stimato in circa 4 mesi. Un comunicato che secondo 'Sky Sport' non sarebbe stato concordato con la, che dunque non ha gradito il dietrofront delle Aquile. Gelo tra le due società che potrebbe portare anche a sviluppi inattesi.