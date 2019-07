MILAN ARNAULT ELLIOTT / Un Milan francese: no, niente calciomercato, ma il futuro dei rossoneri potrebbe essere targato Francia. Questo è quello che dicono alcune indiscrezioni che arrivano dal mondo finanziario francese e sono riportate dal 'Corriere dello Sport': Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH, avrebbe avanzato una manifestazione di interesse per la società al momento di proprietà di Elliott.

Arnault è l'uomo più ricco di Francia con un patrimonio da 55 miliardi di euro e un gruppo che è considerato l'impero del lusso con ben 70 marchi.

Al momento sarebbe soltanto una manifestazione di interesse e non si conosce quale potrebbe essere la risposta di Elliott: il fondo americano avrebbe al momento accantonato l'idea di chiudere in anticipo l'esperienza al Milan, proseguendo nel piano di 3/5 anni che dovrebbe portare a rivalutare la società per poi cederla per una cifra superiore al miliardo di euro.