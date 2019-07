CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL JUVENTUS / Giampaolo ha scelto: è Merih Demiral il primo obiettivo per la nuova difesa rossonera. Il Milan deve però fare i conti con la Juventus. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, il club bianconero vorrebbe mantenere un controllo sul centrale turco classe 1998 e chiede 40 milioni di euro per privarsi del giocatore a titolo definitivo.

La palla passa ora ai rossoneri, che dovranno decidere se impostare l'affare su costi minori e con formule di prestito, riscatto e contro-riscatto o fare uno sforzo economico sulla richiesta della Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi.