NAPOLI CAGLIARI ROG / Tra i calciatori in partenza da Napoli, Marko Rog potrebbe lasciare i partenopei ma non la Serie A: sul centrocampista croato c'è il forte pressing del Cagliari che è alla ricerca di un rinforzo per la metà campo di Maran.

Come raccolto da Calciomercato.it , la società sarda è pronta a spendere 15-16 milioni di euro per acquistare l'ex Siviglia sul quale c'è l'interesse anche dell': i tedeschi però non hanno la stessa disponibilità economica del club di patron. Rog ha già dato il suo via libera al trasferimento in Sardegna e si attende l'intesa totale tra rossoblu e Napoli.