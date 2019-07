p>CALCIOMERCATO FIORENTINA LAZIO TORINO BONIFAZI / Kevin, difensore azzurro classe 1996, è stato controriscattato in questa finestra di mercato dal, dopo la stagione in prestito disputata dal giocatore nelladiTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dopo l'ottima stagione a Ferrara, Bonifazi ha attirato su di sé l'interesse di diversi club di Serie A. In particolare di Fiorentina e Lazio che sono pronte a contenderselo e a presentare nelle prossime ore un'offerta alla dirigenza granata secondo quanto riportato da 'Tuttosport'.