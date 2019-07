JUVENTUS PERIN BENFICA / Sempre più vicino al Portogallo, sempre più lontano dalla Juventus: per Mattia Perin si procede a spassi spediti verso la cessione al Benfica. Come riferisce 'Sky', l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo: il portiere approderebbe a Lisbona a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

La trattativa sarebbe a buon punto e presto potrebbe esserci la fumata bianca con Perin che lascerebbe la Juve dopo soltanto un anno in cui ha collezionato poche apparizioni. Il ritorno di Buffon era già stato considerato preludio all'addio dell'exche ora è a un passo dal Benfica: nella stagione degli Europei, l'estremo difensore non poteva permettersi un'annata da terzo portiere. Da qui la decisione di lasciare i bianconeri e il trasferimento, che sarebbe cosa ormai fatta, al Benfica.