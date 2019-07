NAPOLI DE LAURENTIIS MAGGIO / Nuova frecciata di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri. Presente a Dimaro per l'amichevole tra il suo Napoli e il Benevento, il presidente ha omaggiato Christian Maggio prima del match consegnandogli la nuova maglia azzurra.

Prendendo la parola, il presidente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni, dalle quali è facile scorgere un riferimento a Maurizio, che due stagioni fa non concesse al terzino un'ultima apparizione al 'San Paolo': "Hai giocato 308 partite con il Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo, ma avviene in questo momento e te lo dovevamo. Ti portiamo sempre nel cuore, sei stato uno dei primi calciatori che ho portato a Napoli in Serie A".