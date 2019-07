Coppa d'Africa, via alle semifinali: diretta streaming e dove vederle

COPPA D'AFRICA SEMIFINALI DIRETTA STREAMING DAZN / La Coppa d'Africa entra nella sua fase più calda e nella giornata di domenica 14 luglio ha in programme le due semifinali che decreteranno chi tra Senegal, Tunisia, Algeria e Nigeria andrà al Cairo per la finalissima. Alle 18, quindi, il programma si apre con Senegal-Tunisia, mentre in serata alle 21 l'altro incrocio tra Algeria-Nigeria. Due partite equilibrate e che promettono grande spettacolo.

Le semifinali di Coppa d'Africa in programma domenica 14 luglio saranno trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming DAZN disponibile per gli abbonati su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Per i nuovi abbonati è garantito il primo mese di visione gratis, terminato il quale scatterà l'abbonamento a 9,99 euro al mese. L'eventuale recesso, successivamente, sarebbe altrettanto gratuito.

E' possibile vedere la gara gratuitamente in streaming su siti alternativi, ma è una scelta che sconsigliamo per la scarsa qualità della resa audio e video e perché tali portali mettono a rischio virus i vostri dispositivi. Inoltre, il servizio offerto da questi portali potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento dal Provider Internet.

