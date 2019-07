Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>ATALANTA MANCINI SERGI GOMEZ / Con Gianlucache sembra destinato alla, l'va alla ricerca di un sostituto per la difesa di Gian Piero: come riferisce 'Sky', il nome al vaglio della società orobica è quello di, difensore di 27 anni, in forza al Siviglia. Classe 1992, 185 cm di altezza, con la società andalusa nella scorsa stagione ha collezionato 48 presenze tra tutte le competizioni. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il difensore spagnolo ha giocato anche nel Celta Vigo prima di trasferirsi la scoras estate al Siviglia.