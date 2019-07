CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA ROMA / Concluso il summit a casa Milan tra la società rossonera e i dirigenti della Fiorentina Pradè e Barone. Sul tavolo il futuro di Veretout, ormai fuori dai piani del club viola, che però non vuole svenderlo.

Il giocatore è un obiettivo concreto per il 'Diavolo' che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', ha alzato l'offerta per il centrocampista francese acash, senza l'inserimento di, profilo non gradito al club viola. Incontro durato circa un'ora, il Milan ha come obiettivo viola anche Pezzella . Per avere novità concrete su Veretout, bisognerà comunque attendere, probabilmente, l'incontro in giornata tra la Fiorentina e la, altra pretendente al giocatore.