CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA ROMA ZANIOLO FIORENTINA VERETOUT - Tiene banco il futuro di Jordan Veretout, conteso da Milan e Roma. Oggi può essere una giornata cruciale visto che i rossoneri hanno in programma di incontrare la Fiorentina per parlare del centrocampista francese, ma anche di German Pezzella, dopo l'incontro con l'agente dell'argentino di pochi giorni fa. I giallorossi, col direttore sportivo Gianluca Petrachi, non mollano però la presa e hanno intenzione di vedere, sempre durante il corso di questa giornata, i viola per discutere ancora della trattativa.

Ma c'è un clamoroso retroscena, riguardante anche la, che potrebbe sconvolgere il calciomercato : "Oggi è in programma un incontro tra la Roma e la Fiorentina - le parole di Ilario Di Giovambattista su 'Radio Radio' - Oltre a Veretout, i giallorossi hanno intenzione di chiedere anche Chiesa! L'idea sarebbe quella di pagarlo con i soldi derivanti dalla cessione di Zaniolo ale la speranza è che i toscani preferiscano cedere l'esterno ai giallorossi piuttosto che alla Juventus". Un'indiscrezione che, se confermata, darebbe una decisa sterzata a tutto il mercato della, anche se proprio stamattina Joe, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco ha ribadito l'incedibilità di Chiesa . Vedremo cosa succederà in questa giornata campale per il futuro di Veretout... e di