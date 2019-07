CALCIOMERCATO INTER BARELLA LUKAKU / Nicolò Barella nuovo giocatore dell'Inter. La notizia ufficiale è attesa nelle prossime ore, dopo le visite mediche in programma oggi a Milano, dove il giocatore è approdato nella serata di ieri, come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it. Ma Ausilio e Marotta non si fermano qui, perché l'obiettivo è regalare a Conte un altro gioiello: Romelu Lukaku.

Nell'incontro avvenuto ieri a Londra, riporta la 'Gazzetta dello Sport, lo United avrebbe aperto a un eventuale pagamento dilazionato in due anni. Tuttavia, a frenare i nerazzurri è la valutazione da circa 83 milioni di euro fatta per Lukaku. Così, la prossima mossa dei nerazzurri sarà quella di studiare una nuova offerta da presentare agli inglesi, che nel frattempo hanno già constatato la volontà del giocatore, che attualmente si sta allenando a parte a causa di un fastidio alla caviglia. Il belga, dal canto suo, avrebbe infatti già detto sì a un contratto da circa 9 milioni a stagione (bonus compresi). Si attendono quindi nuovi sviluppi sulla vicenda.