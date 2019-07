CALCIOMERCATO BARCELLONA GRIEZMANN / Il finale della telenovela Griezmann è vicino, ma non è stato ancora scritto. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano spagnolo 'AS', il Barcellona non avrebbe ancora versato i 120 milioni di euro della clausola rescissoria del francese, che oggi ha esaurito i 30 giorni di vacanza richiesti all'Atletico.

I blaugrana hanno riferito ai media di "questioni burocratiche" che hanno ritardato il pagamento e che potrebbero renderlo effettivo lunedì prossimo.

La sede della Liga, domani, chiuderà alle 4 del pomeriggio e il Barça avrà quindi a disposizione una frenetica mattinata per regolare i conti e presentare la documentazione che renderebbe il trasferimento ufficiale. A quel punto potranno arrivare gli annunci e la presentazione, che nel migliore dei casi avverrebbe lunedì mattina. Il giocatore, nel frattempo, continua ad essere a Ibiza in attesa di novità e non ha alcuna intenzione di lasciare l'isola per raggiungere Madrid, nonostante la convocazione dei colchoneros: la sua prossima destinazione è Barcellona e attende la chiamata finale per cominciare la nuova annata. Il finale del tunnel è vicino, ma potrebbe esserci una sorpresa amara: l'Atletico potrebbe multarlo se i 120 milioni della clausola non dovessero arrivare entro domani, visto che in quel caso sarebbe legalmente obbligato a presentarsi agli allenamenti.