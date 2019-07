CALCIOMERCATO INTER ESCLUSIVO BARELLA VISITE / Definiti anche gli ultimi dettagli: Nicolò Barella sarà un nuovo giocatore dell'Inter. È infatti arrivata in serata la fumata bianca definitiva per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista classe 1997. Al Cagliari andranno 45 milioni di euro bonus compresi tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il giocatore potrebbe arrivare a Milano già in tarda serata e sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domani, prima alla clinica Humanitas e poi al Coni per l'idoneità. Questione di ore e Barella sarà ufficialmente nerazzurro.

Enrico Pecci - Giorgio Musso