Inter, Esposito carico: "Ho un obiettivo. Ecco cosa ci chiede Conte"

INTER ESPOSITO CONTE - "Sono felicissimo di poter indossare questi colori e di poter continuare questa avventura con l'Inter". Pensieri e parole di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante nerazzurro, ai microfoni della tv del club meneghino, ha parlato dal ritiro di Lugano dopo il rinnovo del contratto fino al 2022.

"Essere qui è fantastico, ora voglio lavorare con umiltà, continuando a tenere i piedi per terra.? Il mister ci chiede tanto e pretende tanto, ma noi siamo contenti di lavorare duramente. Sono stato abituato così ed è importante riuscire a sacrificare per il bene della squadra. Il mio obiettivo personale per la prossima stagione è quello di fare l'esordio in: so che dovrò lavorare tanto e che la strada è lunga ma spero possa diventare realtà".