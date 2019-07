TORINO MAZZARRI / Alle prese con la preparazione dei turni preliminari di Europa League, Walter Mazzarri ha fatto il punto sul suo Torino: "Siamo venuti in ritiro in anticipo.

Mi ritengo un allenatore esperto di coppe, è il primo anno che mi capita di preparare una partita veramente importante in tre settimane: questa è la mia vera preoccupazione - le sue parole ai canali ufficiali del club - Non possiamo fare una preparazione normale come abbiamo sempre fatto. Bisogna stare molto attenti. I carichi i lavoro bisogna farli forte e far sì che i giocatori arrivino pronti contro una squadra che è avanti a noi. Stagione? Impegnativa, lunga. La gente voleva proclami, noi dobbiamo solo fare fatti e lavorare senza porsi limiti. Dobbiamo ripartire con gli stessi principi di lavoro".