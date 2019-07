SAMPDORIA DI FRANCESCO / Al via la nuova avventura di Eusebio Di Francesco alla guida della Sampdoria: "Ho scelto la Samp perché è il posto e l'ambiente giusto per proporre il mio calcio. Questa scelta non è un passo indietro rispetto alla Roma. Sono un uomo di campo e sono qui per fare divertire la gente e fare anche dei risultati". Sugli obiettivi: "Li detta la società.

Il presidenteè stato bravo, mi ha dimostrato la sua voglia di migliorare. Credo che qui si possa costruire qualcosa di importante". Sulla scelta di Genova: "Sono fermamente convinto della scelta che ho fatto. Io ho scelto la Samp. Non mi sono messo in gioco, è un concetto diverso, non è un passo indietro". Sul gioco: "Dovremo cercare di proporre gioco, essere aggressivi, fare la partita: questo è ciò che voglio. Dovremo anche aumentare il rendimento in trasferta".