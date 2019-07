Cagliari, UFFICIALE: ceduto Ceter

CALCIOMERCATO CAGLIARI CETER - Di ritorno dal prestito in Serie C all'Olbia, il 21enne attaccante colombiano Damir Ceter lascia di nuovo il Cagliari con la stessa formula.

L'ex Quindio giocherà il prossimo anno in Serie B con la maglia del, ecco il comunicato ufficiale emesso dal club sardo:

"Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo temporaneo sino al termine della stagione 2019-20 del calciatore Damir Ceter al ChievoVerona".