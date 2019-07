CALCIOMERCATO ATALANTA D'ALESSANDRO SPAL / L'Atalanta ha ceduto D'Alessandro alla Spal. Secondo 'Sky Sport' operazione chiusa con la formula del prestito più obbligo di riscatto.

L'anno scorso in prestito all'Udinese, il classe '91 svolgerà domani le visite mediche per poi firmare un contratto di quattro anni. Toccherà a lui raccogliere l'eredità di Lazzari, passato alla Lazio e anche lui atteso domani per rituali visite