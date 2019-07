Milan e Roma, ESCLUSIVO: le ultime su Mariano Diaz

CALCIOMERCATO MILAN ROMA MARIANO DIAZ /Mariano Díaz è uno dei possibili esuberi del Real Madrid nel corso di questa lunga estate blanca.

Zidane considera l’attaccante fuori dai suoi piani e nelle ultime settimane la punta ha ricevuto offerte da mezza Europa, ma non sarà semplice muoverlo da Concha Espina.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la volontà del calciatore (il cui stipendio è di 4 milioni netti) è quella di continuare a vestire la maglia dei blancos e di convincere Zidane a dargli qualche chance. Ovviamente, ambire a un posto di titolare è impossibile, ma il dominicano è disposto a mettersi a disposizione anche come riserva pur di non lasciare il Bernabeu.

Il calciatore ha ricevuto le chiamate di Milan e Roma (il cui principale obiettivo resta Higuain), ma per ora non le considera: la priorità resta non muoversi da Madrid, mentre il club potrebbe avere idee diverse e spingerlo verso l’addio. Un’ipotesi che l’attaccante non vuole valutare: il mercato, però, è ancora lunghissimo…