Davide Bartesaghi potrebbe presto rinnovare il contratto con il Milan. Il terzino sinistro è diventato una colonna della formazione di Massimiliano Allegri e presto potrebbe legarsi ai rossoneri tramite un nuovo accordo.

Nel maggio del 2025 Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Milan fino al giugno del 2030, il tutto prima che il laterale diventasse un perno della formazione rossonera.

Conquistato il posto da titolare a discapito del neo arrivato Pervis Estupinan, il terzino della nazionale under 21 ha dimostrato di poter diventare una bandiera della squadra. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto su YouTube, il terzino sarebbe pronto a prolungare con il Milan ancora una volta avendo un importante ritocco dell’ingaggio.

Classe 2005, Bartesaghi potrebbe essere presto convocato da Gennaro Gattuso in nazionale maggiore con l’esterno può diventare un punto fermo anche in maglia azzurra. A fine stagione ci sarà un incontro tra l’esterno e il Milan per provare ad arrivare ad un accordo e prolungare il contratto, probabilmente fino al giugno del 2031.