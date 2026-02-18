Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan pensa al rinnovo di Bartesaghi, tutto pronto: c’è la data

Foto dell'autore

Davide Bartesaghi potrebbe presto rinnovare il contratto con il Milan. Il terzino sinistro è diventato una colonna della formazione di Massimiliano Allegri e presto potrebbe legarsi ai rossoneri tramite un nuovo accordo.

Davide Bartesaghi
Rinnovo in vista per Bartesaghi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel maggio del 2025 Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Milan fino al giugno del 2030, il tutto prima che il laterale diventasse un perno della formazione rossonera.

Conquistato il posto da titolare a discapito del neo arrivato Pervis Estupinan, il terzino della nazionale under 21 ha dimostrato di poter diventare una bandiera della squadra. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto su YouTube, il terzino sarebbe pronto a prolungare con il Milan ancora una volta avendo un importante ritocco dell’ingaggio.

Classe 2005, Bartesaghi potrebbe essere presto convocato da Gennaro Gattuso in nazionale maggiore con l’esterno può diventare un punto fermo anche in maglia azzurra. A fine stagione ci sarà un incontro tra l’esterno e il Milan per provare ad arrivare ad un accordo e prolungare il contratto, probabilmente fino al giugno del 2031.

/7
710

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie