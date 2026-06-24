Bremer-Juve, bomba improvvisa: c’è l’annuncio in diretta

Cambia di colpo il futuro del difensore centrale della Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro con scadenza fissata il 10 agosto ed è sicuramente tra i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma alla fine Gleison Bremer potrebbe rimanere alla Juventus almeno per un altro anno.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul canale YouTube: “Futuro Bremer? Dall’entourage del centrale brasiliano arrivano segnali molto chiari sulla volontà del calciatore di rimettersi in gioco con la Juventus e di ripartire proprio dalla compagine bianconera. Fino ad oggi, la Juve non ha ricevuto offerte per l’ex centrale del Torino anche se sappiamo bene che il mercato è imprevedibile“.

Colpo di scena, dunque, rispetto a qualche settimana fa quando appariva scontata la cessione del brasiliano: Bremer, ad oggi, è più vicino alla permanenza a Torino.