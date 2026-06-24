Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bremer-Juve, bomba improvvisa: c’è l’annuncio in diretta

Foto dell'autore

Cambia di colpo il futuro del difensore centrale della Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro con scadenza fissata il 10 agosto ed è sicuramente tra i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma alla fine Gleison Bremer potrebbe rimanere alla Juventus almeno per un altro anno.

Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul canale YouTube: “Futuro Bremer? Dall’entourage del centrale brasiliano arrivano segnali molto chiari sulla volontà del calciatore di rimettersi in gioco con la Juventus e di ripartire proprio dalla compagine bianconera. Fino ad oggi, la Juve non ha ricevuto offerte per l’ex centrale del Torino anche se sappiamo bene che il mercato è imprevedibile“.

Colpo di scena, dunque, rispetto a qualche settimana fa quando appariva scontata la cessione del brasiliano: Bremer, ad oggi, è più vicino alla permanenza a Torino.

5827

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU