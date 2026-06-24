Juve, prove di scambio con l’Inter: spunta un nome a sorpresa

Arrivano nuove voci su un possibile affare tra la compagine bianconera e quella nerazzurra: i dettagli.

Juventus e Inter si apprestano a recitare un ruolo da protagoniste assolute nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vogliono tornare grandi e puntano a rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di Spalletti, mentre i nerazzurri sognano qualche colpo da novanta per confermarsi ai vertici in Italia e in Europa.

Attenzione, però, a un possibile scambio proprio tra Juventus e Inter. La Vecchia Signora è fortemente interessata al cartellino di Davide Frattesi e – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – avrebbe intenzione di inserire nell’operazione uno tra Andrea Cambiaso e Federico Gatti, entrambi graditi all’Inter.

Quello del difensore di Rivoli è un nome a sorpresa rispetto a quando circolato nelle scorse settimane, ma Gatti piace parecchio a Chivu e, dunque, non sono esclusi colpi di scena in tal senso.