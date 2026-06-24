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Saltato Palestra, l’Inter ha pronta l’alternativa: tre nomi sul taccuino | CM

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Saltata la possibilità di arrivare a Marco Palestra, esterno destro in procinto di dare l’ok al trasferimento al Chelsea, l’Inter è già pronta a cercare un’alternativa per sistemare la propria fascia destra.

Inter, Chelsea su Palestra
Saltato Palestra l’Inter punta un altro esterno (Ansa) – Calciomercato.it

Con Denzel Dumfries passato al Real Madrid, i nerazzurri hanno bisogno di un calciatore di spinta che possa prendere il posto dell’olandese in vista della prossima stagione. Le idee dell’Inter portano a tre profili che arrivano dalla Serie A anche se, per il momento, non ci sono trattative ufficiali.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono tre i nomi che piacciono ai nerazzurri. Il primo è quello di Andrea Cambiaso, con l’esterno della Juventus che appare in uscita dai bianconeri, anche se i bianconeri potrebbero non avere voglia di rinforzare una diretta rivale. Dodò è un’altra ipotesi che sta circolando molto, ma non è da escludere Norton-Cuffy, calciatore del Genoa che piace molto anche al Napoli di Massimiliano Allegri.

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