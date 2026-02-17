Atalanta
Probabile formazione Milan contro il Como: Allegri pensa a fare fuori un big assoluto

Mancano sempre meno a Milan-Como, partita valida per il recupero di Serie A che dirà molto sulle speranze di entrambe le squadre in questo campionato.

I rossoneri sperano di tenere il passo dell’Inter, vincente anche contro la Juventus sabato scorso. Massimiliano Allegri sta valutando chi schierare contro i lariani, per provare a dare riposo a chi ha giocato maggiormente finora.

Massimiliano Allegri
La formazione del Milan contro il Como

C’è da dire che Luka Modric in questo momento della stagione appare imprescindibile per la squadra rossonera, quindi Massimiliano Allegri ci penserà fino all’ultimo se lasciarlo fuori o meno. Non è da escludere che gli possa essere chiesto uno sforzo contro il Como per poi trovare riposo in occasione della sfida casalinga contro il Parma. Contro il Como, tra l’altro, resterà fuori Adrien Rabiot, squalificato dopo il rosso di Pisa

Di seguito la probabile formazione del Milan contro la formazione di Fabregas.

Milan (3-5-2) – Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric (Jashari), Fofana, Bartesaghi, Leao, Nkunku.

