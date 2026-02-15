L’amicizia tra Massimiliano Allegri e Adriano Galliani non è di certo un mistero, con i due che hanno mantenuto un ottimo rapporto da quando il tecnico livornese era sulla panchina del Milan quando il dirigente ricopriva la carica di amministratore delegato dei rossoneri.

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, i due avrebbero cenato insieme nella serata di sabato in un ristorante per seguire insieme la partita tra Inter e Juventus.

Un incontro che può derivare semplicemente dalla forte amicizia che da anni lega i due, ma che potrebbe riaccendere le voci inerenti un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan in ottica futura. Dalla scorsa estate si è parlato più volte di un possibile ritorno di Galliani con un nuovo ruolo in società anche se non sembrano esserci trattative imminenti tra l’ex dirigente e la società.

Non è da escludere che, un possibile, nuovo cambio societario all’interno del Milan, possa far riaprire le porte a Galliani in casa Milan.