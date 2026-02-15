Atalanta
Galliani e Allegri insieme a cena, ritorno in vista per l’ex dirigente rossonero

L’amicizia tra Massimiliano Allegri e Adriano Galliani non è di certo un mistero, con i due che hanno mantenuto un ottimo rapporto da quando il tecnico livornese era sulla panchina del Milan quando il dirigente ricopriva la carica di amministratore delegato dei rossoneri.

Adriano Galliani

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, i due avrebbero cenato insieme nella serata di sabato in un ristorante per seguire insieme la partita tra Inter e Juventus.

Un incontro che può derivare semplicemente dalla forte amicizia che da anni lega i due, ma che potrebbe riaccendere le voci inerenti un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan in ottica futura. Dalla scorsa estate si è parlato più volte di un possibile ritorno di Galliani con un nuovo ruolo in società anche se non sembrano esserci trattative imminenti tra l’ex dirigente e la società.

Non è da escludere che, un possibile, nuovo cambio societario all’interno del Milan, possa far riaprire le porte a Galliani in casa Milan.

