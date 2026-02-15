Il Milan pensa a Ruggeri, possibile scambio per l’esterno dell’Atletico Madrid

Nuova idea di mercato per il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Matteo Ruggeri, terzino passato la scorsa estate dall’Atalanta all’Atletico Madrid.
Classe 2002, il calciatore sta vivendo una buona stagione nella formazione di Diego Pablo Simeone, avendo conquistato con il passare del tempo il posto da titolare.
Esterno che piace molto a Massimiliano Allegri, Ruggeri potrebbe arrivare a Milanello per una somma intorno ai 20 milioni di euro anche se i rossoneri potrebbero provare ad abbassare le richieste economiche con l’inserimento di una contropartita tecnica.
Stando a quanto affermato da Milanlive.it, i rossoneri potrebbero proporre il cartellino di Pervis Estupinan all’Atletico Madrid con l’esterno sinistro che sta facendo fatica ad imporsi alla corte di Allegri anche per via della presenza di Davide Bartesaghi a sinistra.
Le stagioni diametralmente opposte dei due esterni rischiano però di complicare l’affare in estate con Estupinan che potrebbe veder aumentare il proprio valore grazie ai mondiali che andrà a disputare con la propria nazionale.