Pareggio casalingo per il Milan contro il Como con i rossoneri che scivolano a sette punti dall’Inter capolista dicendo addio, probabilmente, alle residue speranze scudetto.
Un pareggio che pesa sulla classifica degli uomini di Allegri, chiamati a provare a tenere vivo un campionato che, in questo momento, solamente l’Inter sembra poter perdere.
Il Como passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Nico Paz che sfrutta al meglio un errore di Maignan che gli consegna la palla sui piedi a pochi passi dal limite dell’area di rigore. Un errore che rischia di pesare molto sul campionato del Milan dopo i tanti punti che il portiere francese ha fatto guadagnare ai rossoneri durante la stagione. Nella ripresa è Leao con un bel pallonetto a regalare il pareggio ai suoi.
Voti Milan-Como, disastro Maignan
MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 5.5, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (46′ Gabbia 6); Athekame 5.5 (56′ Saelemaekers 6), Jashari 6.5, Modric 6.5, Ricci 5 (56′ Fofana 6), Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (62′ Fullkrug 6), Leao 7 (82′ Pulisic sv). All. Allegri.
COMO (3-5-2): Butez 6.5; Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Kempf 6; Van der Brempt 5.5 (71′ Valle 6), Perrone 6, Sergi Roberto 6 (78′ Da Cunha sv), Caqueret 5.5 (78′ Rodriguez sv), Vojvoda 6.5 (90′ Smolcic sv); Nico Paz 6.5 (71′ Douvikas 6), Baturina 6. All. Fabregas.
AMMONITI: Leao, Saelemaekers, Nico Paz
MARCATORI: Nico Paz, Leao