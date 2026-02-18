Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Milan-Como 1-1, i voti della sfida: i rossoneri scivolano a sette punti

Foto dell'autore

Pareggio casalingo per il Milan contro il Como con i rossoneri che scivolano a sette punti dall’Inter capolista dicendo addio, probabilmente, alle residue speranze scudetto.

Massimiliano Allegri
I voti di Milan-Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un pareggio che pesa sulla classifica degli uomini di Allegri, chiamati a provare a tenere vivo un campionato che, in questo momento, solamente l’Inter sembra poter perdere.

Il Como passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Nico Paz che sfrutta al meglio un errore di Maignan che gli consegna la palla sui piedi a pochi passi dal limite dell’area di rigore. Un errore che rischia di pesare molto sul campionato del Milan dopo i tanti punti che il portiere francese ha fatto guadagnare ai rossoneri durante la stagione. Nella ripresa è Leao con un bel pallonetto a regalare il pareggio ai suoi.

Voti Milan-Como, disastro Maignan

MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 5.5, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (46′ Gabbia 6); Athekame 5.5 (56′ Saelemaekers 6), Jashari 6.5, Modric 6.5, Ricci 5 (56′ Fofana 6), Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (62′ Fullkrug 6), Leao 7 (82′ Pulisic sv). All. Allegri.
COMO (3-5-2): Butez 6.5; Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Kempf 6; Van der Brempt 5.5 (71′ Valle 6), Perrone 6, Sergi Roberto 6 (78′ Da Cunha sv), Caqueret 5.5 (78′ Rodriguez sv), Vojvoda 6.5 (90′ Smolcic sv); Nico Paz 6.5 (71′ Douvikas 6), Baturina 6. All. Fabregas.
AMMONITI: Leao, Saelemaekers, Nico Paz
MARCATORI: Nico Paz, Leao

/7
719

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie